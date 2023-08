Di seguito i principali titoli che riguardano la Fiorentina sui quotidiani di questa mattina.

La Nazione: "Mille storie di Arthur. "Il mio nome per Zico. In viola grazie a Italiano"".

"Fiorentina-United, contatto per Amrabat Gli inglesi chiedono tempo, ma l’affare si farà".

"Italiano, usato sicuro. A Genova con le certezze".

Corriere Fiorentino: "Tour de force viola".

Gazzetta dello Sport: "Tutti i dubbi per la prima. Nzola non al top, Italiano ha Jovic ma Beltràn scalpita".

"Ecco Beltràn e Nzola. Italiano ora studia la coppia del gol".

La Repubblica - Firenze: "Amrabat in partenza, il Manchester United prepara l’affondo".

Il Tirreno: "Nzola, il fedelissimo sarà in campo a Marassi".

"Fiorentina femminile, una rosa rivoluzionata per tornare ad essere leader in Italia e in Europa"