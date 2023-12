PRADÈ, Abbiamo un sacco di infortuni. Bravi i ragazzi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ai canali ufficiali del club ha commentato il successo della squadra di Italiano contro il Verona. Questa una parte delle dichiarazioni: “Una vittoria sofferta, ma lo sapevamo. Le partite sono tutte difficili, abbiamo giocato con una squadra ben organizzata e ci ha messo in difficoltà. Noi siamo tornati venerdì alle 3 del mattino, abbiamo giocato sempre. Abbiamo un sacco di infortunati, dobbiamo fare i complimenti a chi è sceso in campo e ha portato a casa i tre punti. Non è nelle nostre caratteristiche vincere così, ma è ancora più bella come vittoria”.

