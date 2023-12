PRADÈ, Oggi sperimentiamo anche noi questo corto muso

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Daniele Pradè, direttore sportivo viola, ai canali ufficiali della Fiorentina commenta così il successo contro il Verona per 1-0: “Una vittoria sofferta, ma lo sapevamo. Le partite sono tutte difficili, abbiamo giocato con una squadra ben organizzata e ci ha messo in difficoltà. Noi siamo tornati venerdì alle 3 del mattino, abbiamo giocato sempre. Abbiamo un sacco di infortunati, dobbiamo fare i complimenti a chi è sceso in campo e ha portato a casa i tre punti. Non è nelle nostre caratteristiche vincere così, ma è ancora più bella come vittoria”.

Nel secondo tempo c’è stato l’ingresso di Arthur, che forse ha dato il cambio di passo.

“Il primo tempo abbiamo sofferto, loro erano aggressivi e hanno avuto subito l’occasione del rigore. Pietro (Terracciano, ndr) è stato eccezionale, ci ha tenuto in piedi tutto il primo tempo. Poi il mister ha assestato la squadra e ne siamo venuti fuori. Ma era comunque difficile, la vittoria ce la portiamo via con grande merito”.

Oggi è stata una vittoria non maturata come al solito.

“Questo corto muso che va tanto di moda l’abbiamo sperimentato anche noi. Tante volte non riusciamo a vincere con questo corto muso, oggi è stato il contrario”

Ha sentito il presidente Commisso?

“Sì, sempre come ogni gara. Per lui vincere è di una felicità incredibile, in primis per i tifosi anche oggi importanti. Ora si torna in campo a Monza, un’altra partita difficile. Abbiamo quattro giorni che non eravamo abituati ad avere e cercheremo di sfruttarli al meglio”.