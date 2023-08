NZOLA E CHRISTENSEN, SENZA MOLLARE BELTRAN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il mercato della Fiorentina si è concentrato finora sulla difesa (dove manca ancora qualcosa per il centro sinistra) e il centrocampo (rimane da capire cosa succederà ad Amrabat in questi giorni mentre il ritorno di Castrovilli per ora congela altre operazioni che si stavano mettendo in piedi) ma di sicuro sono la porta e l'attacco i due reparti sui quali si stanno muovendo i dirigenti in queste ore. In attacco sono ore calde per il futuro di M'Bala Nzola sul quale le distanze sembrano essersi assottigliate, entro le prossime 24 ore le parti si rimetteranno a tavolino per concretizzare un'operazione benedetta da Italiano da tempo. Si lavora su una cifra intorno ai 10 milioni anche se lo Spezia ha altre offerte per l'attaccante e non vorrebbe accontentarsi visto che per il club ligure Nzola rappresentava il pezzo forte del mercato.

Ma la società viola non vuole rinunciare neanche a Beltran che però ha una valutazione alta da parte del River Plate, forte della concorrenza di altre società tra cui il Benfica (che ha più opzioni, tra cui l'ex viola Pedro). L'operazione è dunque più complessa (o più facile che dir si voglia) rispetto a quella per lo spezzino nel senso che per Beltran basta pagare la clausola senza sconti, di 25 milioni. Al momento, un'operazione non esclude l'altra, anzi sono portate avanti dagli stessi intermediari di mercato. Per l'italo-argentino, anche lui nella famosa lista dei convocabili del ct Mancini, occorrerà aspettare qualche giorno in più per vederlo, non prima della gara di Copa Libertadores in cui è impegnato il River.

Per la porta intanto la Fiorentina sembra aver mollato il polacco Grabara, per il quale il Copenaghen, viste le diverse offerte, non si smuove da una valutazione ritenuta eccessiva dai viola. La dirigenza ha riportato in pole Christensen dell'Herta Berlino, più accessibile e sul quale ha iniziato i sondaggi da tempo. Ora dovrebbe esserci la svolta.

L'arrivo del nuovo portiere, farà fare le valigie ad uno dei viola. Per ora il più accreditato a partire è Cerofolini sul quale si erano aperti già confronti con il Frosinone. E in serie A c'è anche il gradimento dell'Empoli. Due piazze in cui il numero uno aretino andrebbe a giocarsi una maglia da titolare. Nelle ultime ore la TGR Toscana ha anche parlato di un inserimento di Cerofolini nella trattativa per Nzola mentre molti tifosi vorrebbero addirittura rimanga lui in viola a discapito di Terracciano. Anche la prova di ieri a Newcastle, nonostante due gol, ha convinto i più che il portiere può giocarsela in A.