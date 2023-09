GRULL, I numeri dell'esterno austriaco questa stagione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Al momento restano solo voci in vista del prossimo calciomercato, ma l'idea Grull, che ben ha impressionato nei play off di Conference League, potrebbe essere presa seriamente in considerazione dalla Fiorentina per rinforzare il proprio pacchetto di esterni. Conoscendo più a fondo l'esterno austriaco, questa stagione, da poco iniziata, ha realizzato (tra tutte le competizioni) 4 gol: 2 in Conference League e 2 nell'ÖFB-Cup.

In campionato, nelle 6 partite giocate fin qui dal Rapid Vienna, ha collezionato 5 presenze ma zero bonus, sia in termini di reti che di assist. Sempre in campionato, nel numero di partite citate poc'anzi, è partito titolare solo il 67% delle volte, visto che, tra una gara e l'altra, c'erano anche i turni di Conference League in programma pochi giorni dopo.