FEMMINILE: LA ROMA BATTE LE VIOLA E VINCE LO SCUDETTO. NASCE IL CANALE TELEVISIVO DELLA FIGC

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

Seppur le speranze di uscire dal Tre Fontane con qualche punto in tasca per la Fiorentina fossero ridotte al lumicino, c’è da dire che la compagine gigliata nella Capitale ha battagliato e non poco. La Roma vince 2-1 con qualche difficoltà e si laurea per la prima volta nella propria storia campione d’Italia – eguagliando così la Fiorentina per numero di scudetti. Un cammino straordinario quello delle ragazze allenate da Alessandro Spugna iniziato con la vittoria della Supercoppa Italiana per culminare con il successo di sabato scorso che comporta il titolo con tre giornate di anticipo. Il goal scudetto, neanche a farlo apposta, porta la firma della capitana Elisa Bartoli che ha un passato in maglia viola. Al termine della sfida sono arrivati i complimenti via Twitter anche della società di Rocco Commisso.

Veniamo al match: le giallorosse sbloccano all’undicesimo del primo tempo con Greggi che trova una non perfetta Baldi nell’occasione. Il goal sembra imbrigliare la gara verso il binario giusto per le capitoline che però si scontrano con un’attenta difesa ospite. Alla mezz’ora Panico è costretta a richiamare Agard per infortunio inserendo Zamanian. Si va al riposo col vantaggio romanista. Nella ripresa la Fiorentina prova delle sortite offensive in contropiede nel tentativo di sorprendere le centrali della Roma. Al cinquantatreesimo arriva il pari viola con l’ex Mijatovic che supera Ceasar in uscita disperata. La rete non scuote le toscane né spaventa le padrone di casa che riprendono ad attaccare con grande iniziativa. Bastano dieci minuti alle ragazze di Spugna per rimettere le cose a posto con Bartoli che calcia da fuori area trovando la decisiva deviazione di Breitner. Sebbene il pallone fosse indirizzato dentro lo specchio, la tedesca prova un tentativo in extremis per salvare la propria porta mettendo però fuori causa il proprio portiere. Al settantaduesimo Panico toglie un’esausta Cafferata inserendo Erzen. La slovena non entra mai in partita e, anzi, si fa espellere dopo dodici minuti dal suo ingresso in campo. La Fiorentina ha una ghiotta occasione per arrivare al pareggio con Hammarlund che liscia clamorosamente un tiro cross di Severini. Si contano solo i minuti al Tre Fontane che separano le giallorosse dalla vittoria del primo scudetto della loro storia.

Il colpo d’occhio che presenta l’impianto dell’Eur al termine della partita tra le due squadre è stupendo. I tifosi della Lupa hanno riempito le tribune in ogni ordine e posto possibile facendo registrare il tutto esaurito. Sono oltre tremila i supporters giallorossi presenti alla gara scudetto. Dopo il triplice fischio hanno steso uno striscione a copertura di tutta la gradinata laterale con il tricolore, lo stemma della squadra e l’eloquente scritta che recita “Campionesse d’Italia 2022-2023”.

Se i sostenitori romanisti festeggiano, quelli della Nazionale Femminile sperano. Nonostante le trattative tra Rai e FIGC si siano impantanate, è possibile che il problema potrebbe venir risolto a partire dalla stagione 2024-2025. Secondo un’indiscrezione di Repubblica, la FIGC starebbe pensando di lanciare il proprio canale televisivo OTT in chiaro (con un’app a sostegno) che permetta la trasmissione di tutte le partite delle nazionali, dall’Under 21 maschile fino alla Femminile, giovanili comprese. Una soluzione simile a quella messa in campo dalla FITP con Supertennis - visibile in chiaro sul digitale terrestre - che permette di seguire alcuni dei match più emozionanti della storia uniti a confronti da alcuni dei principali eventi che si svolgono in tutto il mondo oltre a parentesi di informazione con telegiornali e rassegne stampa ad hoc. C’è un problema però che persisterebbe: senza l’accordo con la Rai il Mondiale 2024 ormai è quasi certo che sarà visibile solo sul sito della FIGC (e sul canale Youtube). Questo porterà ad una dispersione di pubblico che difficilmente farà registrare i numeri visti nel 2019 durante la rassegna transalpina. Ed è un vero peccato! Inoltre il canale della FIGC non potrebbe trasmettere le gare della selezione allenata da Roberto Mancini per via dell’accordo ancora in vigore con la Rai su quest’ultima.

Tornando al calcio giocato, nell’altro big match di giornata, Milan e Juventus danno spettacolo pareggiando 3-3 al termine di una gara al cardiopalma. Dopo il fulmineo goal di Nystrom a pochi secondi dall’inizio, raddoppia Lenzini sul finale di primo tempo. Nella ripresa il Milan pareggia in due minuti grazie alle reti di Piemonte e Vigilucci. Si riporta avanti la Juventus al sessantaquattresimo sempre con Nystrom ma viene raggiunta dopo centoventi secondi dal pari di Dompig. Rossonere ora terze in solitaria con la Fiorentina sotto di un punto che ora si prepara ad un altro doppio confronto con le milanesi. Nella poule salvezza il Sassuolo ipoteca la salvezza contro la Sampdoria grazie alla doppietta di Lana Clelland che porta allo 0-2 finale. Spettacolo e goal nell’altra sfida tra Parma e Pomigliano. Dopo un primo tempo a reti bianche le campane si portano avanti con Ana Lucia Martinez. Le ducali ribaltano tutto grazie al goal di Corbin e alla magia di Cambiaghi ma, in pieno recupero, ancora Martinez fissa il punteggio sul 2-2 finale. Un punto che poco serve ad entrambe ma che potrebbe essere vitale per la permanenza in Serie A del Pomigliano reduce dalla scoppola rimediata in casa della Sampdoria. Situazione sempre difficile per il Parma che rischia seriamente di giocarsi lo spareggio contro la seconda della serie cadetta.

Di seguito i tabellini delle partite e la classifica aggiornata:

Poule scudetto

Roma-Fiorentina 2-1

Milan-Juventus 3-3

Riposa: Inter Women

Poule salvezza:

Sampdoria-Sassuolo 0-2

Parma-Pomigliano 2-2

Riposa: Como

Classifica aggiornata:

Roma 63

Juventus 50

Milan 39

Fiorentina 38

Inter 35

Sassuolo 29

Como 21

Pomigliano 18

Parma 15

Sampdoria 15