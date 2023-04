DAL CAMPO, Nico con +4, Amrabat&co a disposizione

FirenzeViola.it

Non solo Bonaventura, perché tra i dubbi da sciogliere c'erano anche le condizioni dei tre giocatori assenti ieri, non al meglio fisicamente, Amrabat, Ikoné e Brekalo. Oggi però i tre viola si sono allenati di nuovo in gruppo e sembrano aver messo alle spalle i problemi accusati. Nico Gonzalez invece, colpito duro nella partita di ieri, si è presentato con un vistoso cerotto a coprire la ferita e i 4 punti che sono stati necessari per suturarla. L'esterno però, che ha fatto comunque scarico in palestra, era di buon umore visto che si è divertito a fare da autista a Barak alla guida di una golf car.