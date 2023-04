CRE-FIO 0-2, Rivivi la diretta testuale di FV della gara

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

22.56 - La Fiorentina porta a casa un 2-0 che ipoteca il passaggio del turno in Coppa Italia. A Cremona decidono le reti di Cabral e di Nico Gonzalez su rigore: è la nona vittoria consecutiva per gli uomini di Italiano che a fine aprile al Franchi potranno guadagnarsi la finale della competizione.

90' +4' - FINISCE QUI! IL PRIMO ROUND DELLA SEMIFINALE VA ALLA FIORENTINA CHE ESPUGNA LO ZINI 2-0!

90' +2' - Terracciano fa suo il pallone su un corner e avvicina così il fischio finale.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - Terracciano salva su Dessers! Dimenticato su uno schema da punizione l'attaccante grigiorosso, molto attento invece il portiere viola che in uscita ferma tutto.

86' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Ikoné e Mandragora, dentro Castrovilli e Brekalo.

85' - Igor in girata per poco non trova un eurogol, ma il pallone termina sul fondo.

84' - Mandragora prova il tiro dalla distanza, respinto in corner.

82' - Cambio nella Fiorentina: fuori Cabral, entra Jovic.

81' - Quarta! Destro a giro che trova però Sarr attento in tuffo.

79' - Cabral si lancia in contropiede e prova un passaggio per Ikoné che però non ci crede e non riesce ad arrivare sul pallone.

78' - Igor salva su Afena-Gyan! Calcia a botta sicura il calciatore grigiorosso ma centra la spalla del difensore brasiliano. Si salva la Fiorentina.

76' - La Cremonese opera l'ultimo cambio: fuori Benassi, dentro Lochoshvili.

75' - Un rigore perfetto di Nico Gonzalez che era stato anche un po' provocato da Sarr. L'argentino lo spiazza con un saltello e porta la Fiorentina sul doppio vantaggio.

75' - NICO NON SBAGLIA! FIORENTINA SUL 2-0, L'ARGENTINO SPIAZZA SARR!

74' - Nico Gonzalez sul dischetto.

73' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA E ROSSO PER AIWU!

73' - Arbitro al VAR!

72' - Occasione clamorosa per Cabral! Il brasiliano prima colpisce di testa, poi Sarr risponde, Ikoné calcia ancora e il pallone termina sui piedi di Cabral che calcia a botta sicura. Non si sa come l'ha salvata la Cremonese!

70' - Cambio per la Fiorentina: fuori Barak, dentro Bonaventura.

69' - Amrabat! Calcia altissimo su un'ottima sponda di Cabral. Fiorentina che torna ad avere un'occasione da gol.

67' - Quarto cambio della Cremonese: fuori Ciofani, dentro Afena-Gyan.

65' - Fiorentina un po' in difficoltà in questo momento. I cambi di Ballardini hanno cambiato un po' i valori in campo.

63' - Cambio nella Cremonese: entra Sernicola al posto di Aiwu.

62' - Espulso un componente dello staff della Fiorentina per proteste.

60' - Buonaiuto si mangia un gol! Dessers lo serve a tu per tu con Terracciano, Buonaiuto prima cicca il pallone poi calcia ma Terracciano si oppone con un grande intervento. Il portiere viola salva tutto!

59' - Bstti e ribatti in area con Cabral che prova la conclusione: murata. Ma la Fiorentina sta alzando il baricentro.

58' - Si riparte con un fallo subito da Barak.

57' - Di nuovo gioco fermo per un fumogeno in curva, stavolta lanciato dalla curva della Cremonese. Curioso che anche stavolta sia dietro la porta di Terracciano.

56' - Fiorentina che è partita a ritmi più blandi rispetto al primo tempo. La squadra di Italiano sta gestendo il vantaggio.

53' - Risponde Barak con un mancino da lontano sparato però alto.

51' - Dessers pericolosissimo! Parte uno contro uno con Igor e lo salta, calciando una volta entrato in area, per fortuna addosso a Terracciano: il portiere viola si oppone e respinge.

50' - Nico colpisce di testa un cross di Biraghi ma il pallone finisce centrale tra le braccia di Sarr.

48' - Ikoné calcia fuori di un soffio! Bella azione del francese che entra in area e calcia a giro col mancino: palla che supera Sarr ma non si infila in porta per pochissimo.

46' - La Cremonese ha tolto Castagnetti e Tsajout e ha inserito Buonaiuto e Dessers.

45' - SI RIPARTE ALLO ZINI! Con un doppio cambio nella Cremonese.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina.

45' +3' - Quarta! Destro potente dalla distanza, alzato in corner da Sarr. Sul calcio d'angolo poi nulla di fatto.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

44' - Dodo colpisce male un cross in area e il pallone termina tra le braccia di Sarr.

40' - La Fiorentina chiede un rigore per un contatto tra Pickel e Nico Gonzalez, l'arbitro e il VAR valutano l'episodio ma sorvolano.

39' - Giallo molto severo dell'arbitro a Quarta, reo di aver allargato troppo il braccio.

37' - Attento Quarta su Ciofani in un paio di occasioni, anticipando l'avversario di testa nonostante la stazza differente.

36' - Fase di stanca della partita con la Fiorentina che adesso gestisce il ritmo e lo rallenta un secondo. Cremonese fin qui poca roba, speriamo continui così.

33' - Ikoné stoppa male un pallone non semplice su un tiro-cross di Mandragora e non riesce a calciare da due passi. Ma la Fiorentina si sta mangiando tanti gol...

30' - Stavolta se lo mangia Biraghi il gol! Nico sgassa, salta tutti e poi lascia il pallone a Barak che appoggia a Biraghi in area: il capitano viola prende la mira ma spara alto da due passi!

29' - Cosa sbaglia Nico Gonzalez! Ikoné mette in mezzo un cioccolatino per l'argentino che spizza da due passi: Sarr para con i piedi e poi ostacola lo stesso Nico sulla respinta. Incredibile come non sia arrivato il gol in questa occasione.

26' - Retropassaggio di testa rischiosissimo di Biraghi per Terracciano, bravo ad anticipare Tsajout con i pugni.

24' - Cremonese che sta provando a reagire ma per ora la Fiorentina tiene senza particolari problemi.

20' - Biraghi crossa alla perfezione col destro, Cabral si libera e si libra a centro area, incorna il pallone e lo infila in rete. Fiorentina meritatamente in vantaggio allo Zini! Esplodono i 4 mila viola a Cremona!

20' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! LA SBLOCCA CABRAAAAL!!!

16' - Ci prova ancora Cabral con un tacco con poche velleità. Attivo in questo inizio il brasiliano.

13' - Cabral! Conclusione di controbalzo dal limite su sponda di Nico Gonzalez, il pallone parte bene ma anche qui va fuori di un nulla. Grande occasione per il brasiliano che non aveva calciato male senza però centrare lo specchio della porta.

10' - Altra conclusione grigiorossa, stavolta di Valeri su punizione: palla fuori ma Terracciano controllava il pallone.

9' - Tsajout ad un passo dal gol! Conclusione ad incrociare che termina di un soffio a lato, che brivido per la Fiorentina!

8' - Rischia tantissimo Terracciano che passa un brutto pallone a Quarta in mezzo a tre, l'argentino è bravissimo a non perdere palla e far ripartire l'azione.

7' - Quarta colpisce di testa un cross dalla sinistra ma spedisce fuori. Buon inizio della Fiorentina comunque, anche se il gol sbagliato era veramente un'occasione gigante.

6' - Gol incredibile mangiato dalla Fiorentina! Barak e Ikoné passeggiano in area con la difesa della Cremonese addormentata, alla fine calcia il francese ma Sarr para e sulla respinta ci riprova Barak con il portiere avversario che salva tutto.

5' - Nico Gonzalez prova la rovesciata complicatissima in area ma non colpisce la palla. Prima azione viola.

4' - Mentre il gioco riprende i tifosi della Fiorentina continuano a lanciare fumogeni mettendo un po' a rischio l'incolumità di Terracciano che però non si scompone.

3' - Si riparte dopo questo stop forzato.

1' - Gara subito interrotta per qualche fumogeno lanciato alle spalle di Terracciano. Qualche istante per permettere agli addetti di liberare il campo.

0' - VIA! SI PARTE ALLO ZINI! Primo pallone giocato dalla Cremonese.

20.56 - Le due squadre entrano in campo e si dispongono nel rettangolo di gioco mentre le due tifoserie espongono le relative coreografie. Bellissimo spettacolo di pubblico allo Zini.

Finalmente l'attesa è finita: stasera si gioca la semifinale d'andata di Coppa Italia! La Fiorentina è chiamata alla prova Cremonese per regalarsi un sogno e vivere il prossimo 24 maggio una serata magica. Il primo passo sarà proprio stasera allo stadio Zini, un catino che sarà teatro della prima di due sfide decisive. Da una parte la Cremonese di Ballardini, ormai destinata alla Serie B e vogliosa di fare l'impresa, dall'altra la Fiorentina di Italiano che da febbraio in poi non si è più fermata e non vuole farlo proprio ora. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Pickel, Benassi, Castagnetti, Meitè, Valeri; Tsajout; Ciofani. All.: Davide Ballardini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Ikoné; Cabral. All.: Vincenzo Italiano