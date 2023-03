CASTROVILLI, In campo dal 1' a 327 giorni dall'infortunio

Era il 16 aprile 2022 quando, al 78’ di Fiorentina-Venezia, il ginocchio sinistro di Gaetano Castrovilli fece crack: la diagnosi dei giorni successivi fu impietosa, lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro, forse l’infortunio più tremendo nel calcio moderno.

Adesso, a dieci mesi di distanza la gara che potrebbe sancire la rinascita del talento con la dieci: dopo alcuni spezzoni di gara collezionati in questo inizio 2023, in Fiorentina-Sivasspor, gara d’andata degli ottavi di Conference League, Castrovilli torna infatti titolare a 327 giorni da quel pomeriggio di metà aprile. Una notizia che, indipendentemente dalla prestazione individuale e dal risultato di stasera, può far già gioire i tifosi viola prima del fischio d’inizio.