CASTING IN ATTACCO: NON SOLO BESTE, TORNA IN AUGE STREFEZZA

Fra meno di una settimana apre il calciomercato invernale. Una sessione di occasioni e opportunità che la Fiorentina vuole cogliere per provare ad alzare l'asticella. Vincenzo Italiano si aspetta dei rinforzi che potrebbero arrivare nel caso in cui in attacco si dovesse muovere qualcosa. Oltre a Jan-Niklas Beste dell'Heidenheim, tra i nomi usciti di recente c'è anche quello di Gabriel Strefezza, che torna in auge dopo che già la scorsa estate si era parlato di lui in ottica viola. Un profilo che piace e che entra nella lista dei tanti nomi che la Fiorentina sta sondando in caso di eventuali cessioni dei propri esterni offensivi. Il capitano del Lecce in questa stagione sta riscontrando più di una difficoltà e anche i numeri lo dimostrano.

Un solo gol, zero assist e tante sostituzioni raccolte anzitempo. Questo suo momento no ha fatto sì che non sia più così intoccabile in terra salentina, come d'altronde lo è stato nelle stagioni precedenti, e ciò potrebbe anche convincere il Lecce di Pantaleo Corvino, nel caso arrivasse una giusta offerta, ad una cessione a gennaio. Ovviamente nel caso in cui la Fiorentina dovesse affondare il colpo per Strefezza, per il quale al momento ha chiesto solamente informazioni, è necessario che qualcuno liberi uno slot per far posto a questo eventuale innesto, onde evitare sovrabbondanza in un reparto già numericamente al completo.