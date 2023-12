BESTE SCALA POSIZIONI NELLE GERARCHIE DEL MERCATO

© foto di pietro.lazzerini

A poco più di 10 giorni dall'inizio del mercato la caccia al nome giusto per l'attacco della Fiorentina e tra i tanti che sono già stati fatti ce n'è uno che i viola continuano a seguire con grande attenzione e che pare essere abbastanza in cima alla lista delle preferenze. Si tratta di Jan-Nicklas Beste, esterno di piede mancino che gioca a sinistra che sta disputando un ottimo campionato nell'Heidenheim. 5 gol e 8 assist all'attivo per il classe '99 scuola Borussia Dortmund, numeri che hanno attirato le attenzioni di diversi club internazionali.

Beste ha caratteristiche che si sposano bene con ciò che cerca la Fiorentina, anche se, va ricordato, come solitamente i giocatori provenienti da altre realtà calcistiche, abbiano spesso bisogno di molto tempo per abituarsi al calcio di Italiano. In ogni caso i costi non sarebbero troppo esosi perché non si discostano di molto dai 12-13 milioni che spesso la società di Commisso ha utilizzato per gli investimenti in entrata. Anche l'accordo per l'ingaggio non sarebbe certo un ostacolo visto che attualmente l'esterno percepisce poco più di 500mila euro a stagione.

Tra l'altro Barone e Pradè hanno già pescato bene in Germania quando dallo Stoccarda prelevarono un certo Nico Gonzalez e tra i procuratori vicini al club viola ce n'è più di uno che potrebbe aiutare mediando per arrivare al "barbuto" esterno tedesco. Tanti motivi che ci spingono a seguire con grande interesse l'attaccante, sempre senza sottovalutare altri nomi già usciti come l'argentino De La Vega o le suggestioni che portano a Insigne e Felipe Anderson.