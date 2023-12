BORYS, DS dello Slask conferma l'interesse viola

Dopo le parole del padre di Karol Borys, sono arrivate anche quelle di David Balda, direttore sportivo del Slask Wroklaw che al portale slaskowegadanie conferma l'interesse della Fiorentina per il polacco classe 2006: “Karol era a Firenze in prova. Ho ricevuto l’informazione che la Fiorentina sta preparando un’offerta. Vedremo se ci sarà uno zero in più rispetto all’offerta del PSV. Sono in contatto anche con uno dei club inglesi , che sta preparando un’offerta. Vedremo se ci potranno soddisfare”