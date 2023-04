ATTESI 2000 TIFOSI DEL LECH, SCATTANO MEETING POINT A PIAZZA INDIPENDENZA E DIVIETI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non chiamatela fan zone

Non chiamatela fan zone ma meeting point, il senso però è simile e richiama i punti di ritrovo per i tifosi ospiti delle avversarie di Champions ed Europa League della Fiorentina istituiti dall’allora questore Tagliente. Stavolta si tratta di quarti di finale di Conference ma gli oltre 2000 tifosi polacchi attesi giovedì (come già annunciato da FirenzeViola.it) hanno convinto la questura a convogliarli in una zona precisa di Firenze, dalla quale poi saranno accompagnati allo stadio. La zona individuata è Piazza Indipendenza, dove saranno allestiti dei bagni chimici ad hoc e da dove partiranno autobus e navette per lo stadio. I biglietti venduti sono come detto circa 2200, un numero dunque molto alto, con i tifosi che arriveranno in buona parte con due voli charter fino a Bologna e poi tre pullman fino a Firenze mentre molti altri arriveranno con mezzi propri o voli di linea. La questura ha appunto previsto di convogliare i tifosi nella piazza del centro, in attesa poi di essere trasportati allo stadio per la partita ma non è escluso che molti arriveranno in città già oggi.

Intanto il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, in seguito al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, ha adottato un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, valevole per alcune aree del Comune di Firenze (in particolare nel centro storico ‘allargato’) dalle 9 del 20 aprile alle 1 del 21. Scatterà anche il divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all'interno dello stadio e all'esterno dell'impianto sportivo.

Ecco le zone interessate dai divieti:

Divieto di consumazione di alcool: Piazza Poggi; attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia; Piazza Piave; Viale della Giovine Italia; Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta); Viale Gramsci; Piazzale Donatello (lato centro); Viale Matteotti; Piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo); Viale Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario; Viale Fratelli Rosselli; Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta); Viale Fratelli Rosselli fino all’angolo con Lungarno Vespucci (Consolato Americano); attraversamento dell’Arno fino a Lungarno S.Rosa; Via lungo le Mura di Santa Rosa; Piazza Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale Aleardi; Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); Giardino di Boboli, zona Bobolino fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere; Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò; Piazza Poggi;

Piazza Indipendenza; Via Nazionale; all’esterno dello Stadio A. Franchi nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.

Divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno dell’impianto sportivo, nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.