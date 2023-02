ARRIVANO I NOSTRI: CASTROVILLI "VEDE" LA JUVENTUS, SOTTIL...

La giornata di ieri è stata foriera di buone notizie in casa Fiorentina. L'allenamento pomeridiano ha visto tornare ad allenarsi con il gruppo, pur parzialmente, sia Gaetano Castrovilli che Riccardo Sottil. I due giocatori hanno espresso tutta la loro felicità attraverso i rispettivi canali social, postando foto assieme ai compagni di squadra. "Prossimo al rientro" il tweet di Castro, "Bless" ovvero "Salute" la didascalia all'Instagram Stories postata invece dal classe '99.

I due calciatori viola, insomma, sono pronti a (ri)mettersi a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano. Per quanto riguarda il centrocampista pugliese, la via del recupero è prossima, tanto che non è da escludere che già domenica a Torino contro la Juventus possa quanto meno figurare nella lista dei convocati. Anche solo per rappresentanza e per magari uno spezzone di gara in modo da riprendere confidenza col campo.

Quanto a Sottil, la situazione è indubbiamente più delicata. L'attaccante è reduce da un'operazione invasiva - ernia al disco - che lo ha tenuto ai box per cinque mesi (per Castrovilli si trattava solo di un problema muscolare), dunque nel mirino c'è il Braga il 16 febbraio, ma per rivederlo in campo con più continuità bisognerà aspettare la fine del mese. Per la forma migliore, è un'altra storia (marzo?). Intanto però dai campini sono arrivate due buone notizie.