Come Gaetano Castrovilli che ha mostrato la sua foto nell'allenamento di gruppo sui social, anche Riccardo Sottil si affida ad Instagram per mostrare che è tornato ad allenarsi con i compagni. Ci sarà ancora da spettare per vedere i due giocatori in campo ma intanto quella del loro ritorno in gruppo è già un'ottima notizia che hanno voluto condividere con i tifosi.