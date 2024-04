ALLENAMENTO, Tutti ok, anche Nzola e Mandragora

Domani la rifinitura dissiperà, forse, gli ultimi dubbi di Vincenzo Italiano che sicuramente per la gara contro il Brugge giovedì farà una nuova rotazione rispetto alla gara di campionato di due giorni fa. Il tecnico intanto oggi ha avuto tutti a disposizione anche Nzola e Mandragora che non erano stati convocati con il Sassuolo. In particolare il centrocampista giovedì potrebbe giocare titolare anche se la situazione va monitorata domani. All'uscita dal Viola Park tutti i giocatori si sono fermati per qualche selfie con i tifosi e sono apparsi sereni e pronti a vivere tutto d'un fiato questo finale di stagione che anche in campionato può dare nuove soddisfazioni; ma l'obiettivo più immediato è battere il Brugge in casa cercando poi il bis in Belgio per conquistare la finale di Atene.

In attesa appunto della rifinitura la formazione probabile è con Terracciano in porta, Dodo, Milenkovic, Quarta e Biraghi in difesa, Bonaventura e Mandragora (ma se ha recuperato può giocare Arthur che con il Sassuolo è stato tra i migliori) in mediana, Nico, Beltran e Sottil sulla trequarti e Belotti davanti.