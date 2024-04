MANDRAGORA, Si è allenato in gruppo: la situazione

Fonte: Niccolò Santi

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it le condizioni di Rolando Mandragora non sono ancora perfettamente ottimali ma il ragazzo questa mattina si è allenato in gruppo. Il centrocampista, dopo il forfait dal match di campionato contro il Sassuolo per una lombalgia, non è ancora al 100% ma conta di esserci per la semifinale di Conference League di giovedì sera contro il Club Brugge, in programma al Franchi alle ore 21:00.