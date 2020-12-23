UFFICIALE, Bertolacci va al Karagümrük di Viviano
23.12.2020 16:41 di Redazione FV Twitter: @firenzeviola_it
Inizia ufficialmente l’avventura di Andrea Bertolacci nel calcio turco. Il Fatih Karagümrük, formazione di Super Lig nelle cui fila militano già altri due italiani come Borini e Viviano, ha annunciato l’arrivo del centrocampista classe classe ’91, ex Milan e Genoa, reduce dall’esperienza con la maglia della Sampdoria.
Andrea Bertolacci, Karagümrük’te! #EfsaneyeTanıkOl #KaragümrükGeldi pic.twitter.com/fTmmDXbVqA— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 23, 2020