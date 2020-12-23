UFFICIALE, Bertolacci va al Karagümrük di Viviano

23.12.2020 16:41 di Redazione FV Twitter:    Vedi letture
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
UFFICIALE, Bertolacci va al Karagümrük di Viviano

Inizia ufficialmente l’avventura di Andrea Bertolacci nel calcio turco. Il Fatih Karagümrük, formazione di Super Lig nelle cui fila militano già altri due italiani come Borini e Viviano, ha annunciato l’arrivo del centrocampista classe classe ’91, ex Milan e Genoa, reduce dall’esperienza con la maglia della Sampdoria.