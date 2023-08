TORINO, È fatta per Tchatchoua, in arrivo dal Charleroi

FirenzeViola.it

Il Torino ha chiuso il colpo Jackson Tchatchoua, con l'affondo di oggi che ha definitivamente escluso il Verona dalla corsa all'esterno offensivo del Charleroi.

La fumata bianca è arrivata, con i granata che pagheranno circa 3 milioni di euro per il suo cartellino. Il giocatore è atteso già domani in città per le visite mediche di rito prima della firma sul nuovo contratto, un quadriennale da 500mila euro netti a stagione.