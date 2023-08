SPALLETTI, Sarà lui il nuovo ct dell'Italia. Domani l'annuncio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti nuovo ct della Nazionale: ormai ci siamo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la giornata di ieri ha vissuto momenti complicati ma poi ha portato a sbloccare la situazione. Dopo numerosi contatti telefonici, oggi l'ex tecnico del Napoli e il presidente della FIGC Gravina si incontreranno per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. L'ufficialità dovrebbe arrivare domani, mentre la presentazione potrebbe esserci lunedì a Roma.

Nella trattativa che - salvo colpi di scena dell'ultimo momento - dovrebbe portare Spalletti sulla panchina azzurra, un nodo spinoso era legato al contenzioso con il Napoli e, nello specifico, alla clausola da pagare per essere liberato dal contratto che lo lega ancora al club di De Laurentiis. Una situazione che non ha portato serenità, più a livello di ambiente che per lo stesso Spalletti. Da parte sua, infatti, c'è sempre stata grande volontà di iniziare quanto prima il suo percorso in Nazionale e tale determinazione ha portato ad una svolta in positivo nella giornata di ieri.

Ct e non solo: stesso ruolo promesso a Mancini

Oggi verranno dunque limati gli ultimi dettagli del contratto del mister toscano, con la speranza che possa guidare gli azzurri fino a Euro 2024 e anche ai Mondiali 2026. Per lui anche un ruolo di supervisore delle tre nazionali principali, dalla maggiore all’Under 20, passando per l’Under 21: lo “status” che era stato deciso per Mancini e che Spalletti manterrà.

Questione staff: se ne riparlerà più approfonditamente oggi, ma difficilmente ci saranno sorprese. Con Spalletti lavoreranno il suo vice “storico”, Marco Domenichini, il preparatore atletico Francesco Sinatti, e un assistente tecnico fra Daniele Baldini e Alessandro Pane, o forse entrambi. Confermate le scelte federali, ovvero Andrea Barzagli - che si occuperà della fase difensiva - e il tattico Antonio Gagliardi. Confermatissimo Gigi Buffon, che sarà il capo delegazione. Da valutare le posizioni del team manager, Lele Oriali, e di Alberto Bollini, nella gestione Mancini designato vice allenatore.