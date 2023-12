SERIE A, Multate cinque società dopo l'ultima giornata

FirenzeViola.it

A corredo del bollettino emanato dal Giudice Sportivo per quanto riguarda le partite del diciassettesimo turno di Serie A, arrivano anche alcune sanzioni economiche a cinque club. Si tratta di Roma, Juventus, Lazio, Salernitana ed Hellas Verona (quest'ultima punita anche con la squalifica della curva per due giornate a causa di alcuni cori razzisti), multate per il comportamento dei propri tifosi. Di seguito il dettaglio, direttamente dal comunicato ufficiale diramato oggi.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, intonato ripetutamente cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere alcuni suoi sostenitori, sia al termine del primo tempo sia al termine della gara, gridato espressioni insultanti all'Arbitro mentre usciva dal recinto di giuoco.