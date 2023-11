SCANDICCI, Martedì Notte del Pallone Rosa: i premiati

Martedì 21 novembre 2023 alle 21 presso la Sala Consiliare Orazio Barbieri del Comune di Scandicci (piazzale della Resistenza), si tiene la dodicesima edizione della manifestazione “Notte del Pallone Rosa" e del "Premio a Maria Nisticò” (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Durante la serata vengono premiate donne che si sono distinte per impegno e passione nello sport; in questa edizione la giornalista e conduttrice televisiva Donatella Scarnati, Tiziana Rattazzi giocatrice della Valdagna (squadra di pallavolo femminile di Scandicci vincitrice di tre scudetti negli anni settanta), e Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro di calcio ad aver arbitrato una partita di serie A. La serata, organizzata dalla famiglia Nisticò, da Sergio Innocenti, dall’associazione Onlus Spingi la Vita, dal Comune di Scandicci in collaborazione con il Comune di Cardinale (provincia di Catanzaro) e dall’Associazione Italiana Arbitri, viene condotta da Roberto Vinciguerra. Partecipano i Sindaci di Scandicci e Cardinale, Sandro Fallani e Danilo Staglianò, l’assessora allo Sport Ivana Palomba e la Presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri.

Nell’occasione viene inoltre consegnato il “Premio Sport Città di Scandicci”, che quest’anno va al fondatore della squadra di Hockey in carrozzina Lupi di Toscana Fiorenzo Gangoni, al Campione del Mondo di Calcio 2006 Andrea Barzagli, all’ex ciclista professionista Dario Pieri, secondo al Giro delle Fiandre 2000 e alla Parigi Roubaix 2003, a Niccolò Scelfo, campione di pallavolo e basket ai Giochi mondiali per trapiantati, e ad Enrica Merlo, giocatrice di serie A1 volley femminile, libero della Savino del Bene Scandicci da 9 anni.