SALVATORI RINALDI, L'ex viola è stata operata di tumore

Operazione chirurgica riuscita e rinnovo del contratto con la Ternana Women. Con un post di ringraziamento su Facebook, la calciatrice Deborah Salvatori Rinaldi (ex, peraltro, della Fiorentina Femminile) ha rivelato che la scorsa settimana si è operata di urgenza per la rimozione di un tumore e che la sua società prima dell'intervento le ha voluto rinnovare il contratto in scadenza. anche per la stagione 2023-24: un gesto che la 31enne calciatrice ha voluto rimarcare sui social e che ha avuto una ampia eco mediatica. Lo riporta l'agenzia Ansa.