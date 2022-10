ROMA, Lesione per Dybala: Mondiale non precluso

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Dybala hanno evidenziato e confermato una lesione al retto femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e tra una o due settimane verrà valutato nuovamente per capire come procede la riabilitazione. Lo stop attualmente è intorno alle 4 settimane, ma dovessero migliorare le condizioni nei prossimi controlli non è escluso che possa provare a strappare una convocazione per le ultime partite della Roma prima della sosta. Il Mondiale resta a rischio, ma non è precluso. (ANSA).