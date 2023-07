RICCI, La Lazio piomba su di lui e offre 15 milioni

FirenzeViola.it

Samuele Ricci è uno dei talenti più intriganti nell'intero panorama dei giovani italiani e piace molto alla Lazio, in particolare al suo allenatore Sarri, che vorrebbe aggiungerlo al suo centrocampo: come riporta TMW, qualche giorno fa ci sono stati nuovi contatti diretti tra i due presidenti Lotito e Cairo, ma permane una distanza di circa 10 milioni di euro tra le parti.

Il Torino è piuttosto restio a cedere il suo centrocampista e ha fissato la valutazione per la cessione a 25 milioni; da parte sua, invece, la Lazio finora si è spinta al massimo a 15 bonus compresi. C'è però la cessione di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita che può cambiare le carte in tavola: grazie al lauto incasso in arrivo, i biancocelesti avranno le risorse per un nuovo assalto, è previsto un rilancio. E non c'è solo la Lazio: Ricci piace anche al Napoli.