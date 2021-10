PEDRO, Scambiato maglia con Odriozola. Con ACF...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BUONE NOTIZIE: TAMPONI SQUADRA NEGATIVI Buone notizie in casa Fiorentina. Si temeva che potessero uscire ulteriori positività, dopo quella di ieri di Nico Gonzalez. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, dopo la... Buone notizie in casa Fiorentina. Si temeva che potessero uscire ulteriori positività, dopo quella di ieri di Nico Gonzalez. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, dopo la... NOTIZIE DI FV ZERO TIRI IN PORTA, UN COMPITINO DA VOTI BASSI Mi viene da pensare che Callejon stia particolarmente simpatico al nostro allenatore visto che gioca sempre e poi ripenso che lo stesso Italiano aveva chiesto cinque esterni, che il Covid ha deciso di tornare a rompere le scatole in casa Fiorentina e fermare Nico Gonzalez e... Mi viene da pensare che Callejon stia particolarmente simpatico al nostro allenatore visto che gioca sempre e poi ripenso che lo stesso Italiano aveva chiesto cinque esterni, che il Covid ha deciso di tornare a rompere le scatole in casa Fiorentina e fermare Nico Gonzalez e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi