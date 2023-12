MARCHETTI, Potevo andare al Napoli prima di Sirigu

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Marchetti, ex portiere di Lazio, Genoa, Cagliari e Spezia oggi in forza all'Hamrun Spartans a Malta, intervistato da TMW ha rivelato un retroscena di mercato su un suo approdo al Napoli, sfumato quando è arrivato Sirigu poi approdato a Firenze. Ecco quanto raccontato dallo stesso Marchetti partendo dall'addio al Genoa: "È andata come andata, ma sono molto legato a lui perché è stato chiaro, dicendomi che volevano puntare su Radu. Però avevo dato loro una mano e mi ha fatto altri due anni di contratto: avrei potuto fare il secondo anche di Meret a Napoli, ma ho scelto il Genoa perché ha un tifo pazzesco ed ero convinto di poter giocare, non averlo fatto mi ha dato ulteriori stimoli.

Superati i 34-35 anni si tende a etichettarti come figura di contorno", dice il portiere veterano. Nell'estate 2022 il Napoli prese Sirigu per fare il dodicesimo, sostituendolo poi con Gollini a gennaio in uno scambio di portieri con la Fiorentina.