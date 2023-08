M. UNITED, Per Greenwood accuse cadute ma sarà ceduto

FirenzeViola.it

© foto di Luca Bargellini

L'attaccante del Manchester United Mason Greenwood, accusato nel 2022 di stupro e sospeso dunque dal club (gennaio 2022), non riprenderà a giocare nei Red Devils nonostante siano cadute le accuse. Il club infatti ha deciso di cederlo, dopo le polemiche degli ultimi giorni in seguito alla notizia del possibile reintegro in prima squadra. Ecco il comunicato che parla anche di un'indagine interna sul giocatore:

"Sulla base delle prove a nostra disposizione, abbiamo concluso che il materiale pubblicato online non ha fornito un quadro completo e che Mason non ha commesso i reati per i quali era stato inizialmente accusato. Detto questo, come oggi Mason riconosce pubblicamente, ha commesso degli errori di cui si sta assumendo la responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti, compreso Mason, riconoscono le difficoltà che avrebbe nel ricominciare la sua carriera al Manchester United. È stato quindi concordato di comune accordo che sarebbe stato più appropriato per lui farlo lontano dall'Old Trafford, e ora lavoreremo con Mason per raggiungere questo risultato".