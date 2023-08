KROOS, Stoccata a Veiga per il passaggio al Al-Ahli

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

"Imbarazzante". Così sui social il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha commentato la notizia dell'imminente trasferimento di Gabri Veiga dal Celta Vigo all'Al-Ahli. Per settimane in trattativa col Napoli dopo aver atteso invano un'offerta da una top club di Premier League, il calciatore spagnolo classe 2002 ha deciso di accettare l'offerta del club arabo protagonista questa estate di una faraonica campagna acquisti.

Gabri Veiga passerà dal Celta Vigo all'Al-Alhi per 40 milioni di euro. Contratto molto importante anche per la giovane mezzala che in precedenza aveva concordato col Napoli un contratto da due milioni di euro netti l'anno, salvo poi cedere alla proposta della società di Saudi Pro League. La leggenda della nazionale tedesca e dei Blancos non ha preso bene l'ennesimo talento (in questo caso ancora in divenire) che ha scelto i soldi dell'Arabia piuttosto della competitività del calcio europeo.