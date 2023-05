ITALIANO (SKY), Dobbiamo sfruttare la prima gara

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo aver parlato in conferenza, Vincenzo Italiano ha rilasciato qualche battuta anche a Sky Sport alla vigilia di Fiorentina-Basilea: "Dopo questo percorso pieno di partite e difficoltà, e ne abbiamo superate tante, mi auguro che si possa riproporre tutto anche domani, in una semifinale europea voluta e che manca da tempo a Firenze. Vogliamo regalare un sogno ai tifosi, mi auguro che tutti insieme domani facciamo una grande squadra".

Basilea al posto del Nizza è un reale vantaggio?

"Abbiamo analizzato l'avversario, se arrivi in semifinale vuol dire che hai qualità. Sotto l'aspetto caratteriale sono forti, due-tre volte hanno rischiato di uscire dalla competizione ma alla fine si sono sempre qualificati e in casa hanno un pubblico che spinge dal primo all'ultimo minuto. Dobbiamo sfruttare la prima gara in casa, segnando quando abbiamo l'opportunità e difendendo bene".

Come sta Cabral?

"Non è venuto a Napoli per un problemino al piede, oggi si è allenato e sembra tutto a posto. Domani è a disposizione, mi auguro al 100%".

Come arrivate alla doppia sfida?

"Penso bene, il periodo è positivo, abbiamo fatto tanti gol anche se qualcuno di troppo è stato subito. In queste partite da 180 minuti non deve mancare l'attenzione, così come la qualità e il furore agonistico".

Il fatto che siate indicati come favoriti la inorgoglisce?

"Non so se siamo favoriti... Una semifinale si gioca in due round, vai lontano da casa e trovi stadi caldissimi. Poi ci sarà un'eventuale finale, una gara secca è sempre difficile da valutare e affrontare. Siamo felici del percorso, abbiamo fatto grandi cose e tanti gol, vincendo spesso fuori casa. Siamo contenti se ci vedono come favoriti, ma è il campo che deve dimostrarlo: sarà quello a dire se possiamo guadagnarci la finale, vogliamo giocarci tutte le nostre chance e già da domani".

Che momento è il vostro, dall'interno?

"Positivo. La gente è con noi, sento fiducia ed entusiasmo, grande vicinanza alla squadra. Domani tutti inseme possiamo fare bene. Arriviamo avendo superato il momento negativo, ora raccogliamo le energie per gli ultimi sforzi: stanno arrivando le partite che contano e sono convinto che possiamo riuscire bene a superare altri ostacoli".