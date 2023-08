ITALIANO, Ripagati dopo Vienna. Nico può essere un top

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano, tecnico viola, nel post gara di Fiorentina-Rapid Vienna si è così espresso a Sky Sport: “Siamo stati ripagati dopo l’andata. Passare il turno non era semplice, si trovano squadre toste come Rapid o Twente. Siamo felici di essere al sorteggio di domani”.

Prosegue: “Questa Fiorentina si porta dietro il percorso dell’anno scorso, sentir dire che questa partita europea non doveva essere l’ultima li ha caricati. Si può crescere con l’Europa, la volevamo fortemente e ora dobbiamo essere equilibrati gestendo e facendo bene anche il campionato”.

Su Gonzalez: “È un attaccante completo, sta a lui diventare un top. Lo è già ma si può sempre migliorare”

Su Amrabat: “Ci sono delle situazioni che andranno risolte, la società deve cercare di fare il meglio. Poi la squadra per me è stata migliorata, vediamo cosa accadrà in queste ultime ore”.

Su Arthur: “Per me ha dei gol nelle gambe. Sa impostare, inserirsi negli spazi come fatto col Lecce, nel momento in cui sarà in condizione ottimale, e non lo è ancora, può diventare un giocatore completo. Qualche gol ce l’ha, va un po’ spronato”.

Su Nzola: "Lui non ha mai fatto un’amichevole, è andato in ritiro e ha iniziato subito a lavorare da solo. Entrare in condizione non è semplice, ha una stazza imponente e quando troverà la forma migliorerà. L’attaccante che conosco poteva fare di più, abbiamo attaccanti che vogliono determinare e dobbiamo metterli in condizione di farlo".