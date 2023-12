INTER, Buchanan il preferito per sostituire Cuadrado

In casa Inter si pensa alla sostituzione di Cuadrado dopo l’infortunio e la conseguente operazione chirurgica del colombiano. Tajon Buchanan è il nome preferito per sostituire l'esterno: dall'estate scorsa i nerazzurri seguono con interesse il giocatore del Bruges, che con i belgi non ha trovato l'accordo per il rinnovo e dovrebbe andarsene comunque a giugno, a prescindere di quello che accadrà a gennaio. L’Inter spera di chiudere a meno di 10 milioni: l'offerta decisiva e con cui i nerazzurri sono convinti di poter convincere il Bruges è pari a 7-8 milioni di euro.