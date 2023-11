GIANI, Franchi? Lavorerei ad una concessione: vi spiego

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato della situazione dello Stadio Franchi. Queste le sue parole: "Sono contento che vi sia un rasserenamento dei rapporti tra il Comune e la società viola. A fronte dello sviluppo sulla situazione del Pnrr, si potrebbe anche parlare di concessione e non di passaggio di proprietà nel caso dello stadio. In passato, quando è finì la gestione Cecchi Gori in fallimento, lo stadio comunale fu l'unico elemento che ci permise di fondare una nuova società, quindi è giusto che lo stadio sia pubblico. Se la Fiorentina dovesse mettere dei soldi nel restyling è giusto che si parli di una concessione alla Fiorentina.

Il diritto di superficie è un'altra cosa. Bisogna essere grati a Commisso e Barone per come sanno gestendo la Fiorentina e finché ci saranno loro mi sento tranquillo. Sarebbe un bel segnale se si potesse continuare a giocare al Franchi durante i lavori. Ma di questo se ne devono occupare i tecnici e credo che la scadenza al 2026 debba essere comunque rispettata".