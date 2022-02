INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IL CT DELLA POLONIA A FIRENZE PER I DUE VIOLA Czesław Michniewicz, neo ct della Polonia dopo le dimissioni burrascose di Sousa che ha lasciato la Nazionale per il Brasile, nei giorni scorsi è stato in Italia dove ha incontrato alcuni giocatori polacchi che giocano in serie A. In alcuni casi ci sono anche le foto... Czesław Michniewicz, neo ct della Polonia dopo le dimissioni burrascose di Sousa che ha lasciato la Nazionale per il Brasile, nei giorni scorsi è stato in Italia dove ha incontrato alcuni giocatori polacchi che giocano in serie A. In alcuni casi ci sono anche le foto... NOTIZIE DI FV PAGELLE, QUARTA IL PEGGIORE MA COME BRILLA PIATEK Questi alcuni giudizi stilati dal direttore di Firenzeviola.it Tommaso Loreto nelle sue pagelle odierne, alla luce del successo della Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta. Nella fattispecie, ecco il peggiore e il migliore della sfida: Il peggiore... Questi alcuni giudizi stilati dal direttore di Firenzeviola.it Tommaso Loreto nelle sue pagelle odierne, alla luce del successo della Fiorentina a Bergamo contro l'Atalanta. Nella fattispecie, ecco il peggiore e il migliore della sfida: Il peggiore... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 febbraio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi