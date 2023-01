FIFA, Riforma sugli agenti: no alla rappresentanza multipla

Con un comunicato ufficiale pubblicato oggi, la FIFA ha condiviso il nuovo regolamento per gli agenti dei calciatori; le novità entreranno in vigore dal prossimo 9 gennaio. Le tre principali novità saranno la nuova introduzione dell'albo dei procuratori, al quale si accederà con un esame, il divieto di rappresentanza multipla, con un agente che non potrà dunque lavorare per più di una parte coinvolta nella trattativa, a meno che non si tratti di calciatore e squadra acquirente, e il tetto ai compensi.

Proprio su questo ultimo punto il tetto:

- sarà fissato con una commissione massima non superiore al 5% dello stipendio dell'assistito, se il suo ingaggio sarà al di sotto dei 200mila dollari, e non superiore al 3% se supererà questa soglia, nel caso in cui il procuratore rappresenti un calciatore o la squadra acquirente.

- Se l'agente invece rappresenterà sia il giocatore che la squadra acquirente il tetto alle commissioni sarà del 10% in caso di stipendio inferiore a 200mila dollari, e del 6% se supererà la soglia.

- Se il procuratore rappresenterà il club venditore la commissione massima sarà pari al 10% del valore dell'operazione.

Questa una parte del comunicato della FIFA: "A seguito della loro approvazione da parte del Consiglio FIFA nel dicembre 2022, il nuovo regolamento FIFA per gli agenti di calcio (FFAR) entrerà in vigore lunedì 9 gennaio 2023, segnando così un passo fondamentale verso l'istituzione di un sistema di trasferimento di calcio più equo e trasparente. I nuovi regolamenti introducono standard di servizio di base per gli agenti di calcio e i loro clienti, tra cui un sistema di licenze obbligatorie, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e l'introduzione di un massimale sulle commissioni degli agenti, il tutto con l'obiettivo di rafforzare la stabilità contrattuale, tutelare l'integrità del sistema di trasferimento e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria. Mentre le procedure per ottenere una licenza ai sensi della FFAR entreranno in vigore lunedì prossimo, ci sarà un periodo di transizione prima dell'obbligo di utilizzare solo agenti di calcio con licenza e del tetto alle commissioni degli agenti, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2023 (...)".