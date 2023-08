EMPOLI, Dopo il ko di Caprile in arrivo Berisha dal Torino

FirenzeViola.it

L'Empoli deve tornare sul mercato per prendere un portiere che sostituisca Caprile, finito ko e che dovrà stare fermo un mese e mezzo, se non due. Il nome più vicino e attendibile, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, è Ertrit Berisha ormai chiuso al Torino. Altri nomi era stati valutati in queste ore, Dragowski e Scuffet ma il primo aveva una valutazione alta, l'altro è stato acquistato proprio quest'estate dal Cagliari. Berisha dunque firmerà nelle prossime ore un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione successiva.