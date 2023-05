DE SIERVO, Disservizi Dazn? Periodo ormai superato

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un pensiero all'ipotesi che il prodotto cada di qualità? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A che ha risposto così: "Non esiste. Stiamo investendo più degli altri, a livello tecnologico non c'è paragone. A Lissone abbiamo un esperto di calorimetria che si occupa di colore del prato. Stiamo lavorando sull'evitare che in certi stadi la ripresa di Camera 1 possa perdere, sulle riprese laterali, la riga di fondo per qualche secondo. Se fate riferimento a problemi tecnici, credo sia un periodo superato. Ha scontato un avvio complicato e nelle tre vere crisi c'è stata una spiegazione diversa. Però è un tema superato".