COVID-19, Bollettino Italia: i dati del 10 dicembre

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER CASTRO UNA FORTE BOTTA. OGGI TERAPIE Novità sull'infortunio di Gaetano Castrovilli, uscito ieri anzitempo dal campo contro il Genoa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratterebbe solamente di una forte botta. Il classe '97 infatti si sta già sottoponendo a terapie per cercare... Novità sull'infortunio di Gaetano Castrovilli, uscito ieri anzitempo dal campo contro il Genoa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratterebbe solamente di una forte botta. Il classe '97 infatti si sta già sottoponendo a terapie per cercare... NOTIZIE DI FV MARTELLI A FV, IACHINI? NON ERA ADATTO ALLA FIORENTINA "Le situazioni rispetto ai miei tempi sono cambiate tantissimo. Però se non metti le persone giusto nel posto giusto crei sempre dei problemi. Mi sembra questo il problema attuale della Fiorentina". A dirlo in esclusiva a FirenzeViola.it è... "Le situazioni rispetto ai miei tempi sono cambiate tantissimo. Però se non metti le persone giusto nel posto giusto crei sempre dei problemi. Mi sembra questo il problema attuale della Fiorentina". A dirlo in esclusiva a FirenzeViola.it è... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 dicembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi