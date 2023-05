CARAVELLO, Viola, col Basilea una sconfitta inaspettata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nella rubrica "A tu per tu" di Tuttomercatoweb.com è stato intercettato Danilo Caravello, procuratore sportivo che ha speso parole anche per le italiane in Europa, tra cui la Fiorentina: "Dopo tanti anni abbiamo portato tante squadre avanti in Europa. L’Inter sul Milan appare nettamente favorita, può portare a casa la finale. Roma e Juve sono in corsa alla grande. La Fiorentina ha perso in maniera inaspettata anche se il Basilea negli ultimi anni ha sempre fatto la Champions League ed è una squadra scorbutica".