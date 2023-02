BRAMBATI, Mai vista una Juve che domina per 60'

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, della sfida di dopodomani tra Juventus e Fiorentina. Ecco le sue valutazioni sulla sfida dell'Allianz Stadium: "Non vorrei che questi 15 punti diventino un alibi per Allegri. Già prima della penalizzazione è stata una Juve disastrosa, prima in Champions e poi in campionato, nonostante la rimonta. Allegri deve anche recitare il mea culpa per i troppi infortuni, mai visti in una big in una stagione. Non ho mai visto una Juve intensa, che domina almeno per 60'. Se critico Inzaghi, non posso esimermi dal criticare Allegri. Si è fatto comprare tutti i giocatori che voleva, è stato accontentato dalla società quest'anno. Pogba non si è ancora visto e qualcuno deve pagare per questo caso. Ci sono delle pecche da parte dei dirigenti".