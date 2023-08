BONUCCI, Prende tempo con l'U.Berlino. Vuole la Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci resta ai margini della Juventus e continua ad allenarsi a parte, escluso dal progetto dei bianconeri di Massimiliano Allegri. Il capitano della Nazionale, spesso accostato alla Fiorentina durante questa finestra di mercato, ha sul piatto una buona offerta dell'Union Berlino, che giocherà la prossima Champions League, ed entro pochi giorni dovrà dare una risposta definitiva ai tedeschi sull'offerta presentata. Ma al momento Bonucci prende tempo perché spera si apra una porta in Italia, quella della Lazio.

Come scrive il Corriere dello Sport, Sarri e i biancocelesti sarebbero la meta preferita dell'esperto difensore juventino, che attende un contatto con la Lazio e spera in un'offerta del suo ex tecnico. Per questa ragione non ha ancora firmato con l'Union, che però ora rischia di spazientirsi e attende in poche ore una risposta definitiva.