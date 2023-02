BARAK, Oggi concreti: giocato come volevamo

Antonin Barak ha parlato alla fine dei novanta minuti ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Conta molto il mio gol, abbiamo affronatato la partita come volevamo. L'Hellas è forte in casa, siamo contenti per oggi e per aver dato continuità ai risultati. A noi manca concretezza, oggi ci siamo riusciti. Dobbiamo ancora crescere ma oggi è andata bene. Quando le cose non vanno bene devi avere la mentalità giusta per essere forte. Oggi abbiamo sfruttato le nostre opportunità, se crei tanto prima o poi il gol arriva".

L'Hella si salverà? "Faccio sempre il tifo per l'Hellas, spero che riescano a fare punti, stanno crescendo".