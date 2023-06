AG. TORREIRA, Ho un incontro con la Lazio. E Nandez...

FirenzeViola.it

Pablo Bentancur, agente tra gli altri di Torreira e Nandez, a Lalaziosiamonoi ha fatto il punto sui suoi assistiti, cominciando dall'ex centrocampista della Fiorentina: "Torreira è un calciatore che ha fatto un grande campionato a Pescara, si è confermato alla Sampdoria. Nel primo anno all'Arsenal è stato il miglior centrocampista in assoluto. Però adesso ha raggiunto la maturità calcistica e personale e ha fatto, nell'ultima stagione, il suo campionato più scintillante. Posso dire con sicurezza che il Galatasaray non l'ha messo in vendita. Anche perché ha raggiunto facilmente tutti i bonus con un rendimento incredibile in quest'annata".

La Lazio però ci prova?

"Io devo essere sincero. La prossima settimana ho un appuntamento ufficiale con la società, per sentire la loro proposta. Giocano la Champions League, e Lucas ha sempre amato l'Italia. Devo essere però molto chiaro. Lui non è in vendita, ma il business è business, e i giocatori sono giocatori. Abbiamo questo appuntamento e ci andremo. Con rispetto per la grande società che è la Lazio e sentire cosa vogliono proporre".

Poi un commento anche su Nandez: "Ho parlato con il Presidente del Cagliari e la società e alla fine abbiamo deciso, in tutta tranquillità, lo posso dire pubblicamente, di andare a cercare una proposta per far recuperare l'investimento importante del Cagliari. Il Presidente spese qualcosa come 18 milioni, e c'è anche una percentuale da girare al Boca. Ho sentito già alcune proposte. In Italia presto si sarà da chi. Io non voglio fare nomi al momento, perché ho fatto una promessa. Ci sono un paio di società importanti in Italia, e dovrò lavorare sia per il giocatore, sia per il Cagliari, per recuperare l'investimento".