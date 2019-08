AG. HANCKO, Fiorentina non lo cede: due opzioni

Dalla Slovacchia arrivano alcune dichiarazioni di Branislav Jasurek, tra i componenti dell'entourage che assiste il terzino viola David Hancko, uno dei nomi più caldi tra le possibili uscite in casa Fiorentina: "A Firenze sanno qual è il suo potenziale e infatti non vogliono cederlo. Hanno due opzioni in mente: o lo tengono in squadra o lo mandano a giocare in prestito. Ci sono alcune squadre che hanno mostrato interesse, e confido di poter trovare una buona soluzione, la più razionale. In una stagione, essendo così giovane, ha bisogno di giocare almeno trenta partite da titolare e prima dei soldi per noi viene questo, il fatto che possa scendere spesso in campo".