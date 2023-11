MARIANELLA A RFV, Non ha senso criticare Italiano

FirenzeViola.it

Ospite nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, Massimo Marianella ha parlato così a poche ore da Cukaricki-Fiorentina : "Io non capisco i tifosi viola che ce l'hanno con Italiano, penso che il popolo fiorentino gli debba dire grazie anche per quanto sta facendo quest'anno, dove in campionato ha sette punti in più rispetto alla scorsa stagione. Io sono convinto che questa squadra sia da quinto posto. Oggi mi sembra una Fiorentina da sesto-settimo posto ma non per demeriti di Italiano. Secondo me l'ambiente si è un po' spento. Io penso che la Fiorentina e anche che lo stesso Italiano possano fare meglio, il mister può migliorare ma sono sempre convinto che sia il miglior allenatore che i viola possano avere".



E sulla gara di stasera: "Mi aspetto uno tra Comuzzo e Pierozzi. Forse addirittura entrambi dall'inizio. Oggi per la Fiorentina è però importante vincere e forse i tifosi potrebbero essere contenti anche vincendo con un gol di scarto. Quello che conta sono i tre punti e bloccare la serie di risultati negativi. Sono sicuro che Italiano abbia lavorato molto sulla testa dei giocatori, cercando di evitare l'idea che la squadra sia a Leskovac per fare una passeggiata.

Per quanto riguarda i volti nuovi, mi aspetto Maxime Lopez ma anche Infantino. Sugli esterni possiamo aspettarci Sottil e Brekalo. Serve dare minutaggio a chi ha giocato di meno, come ha fatto intuire anche ieri in conferenza stampa Italiano.

Su Infantino aggiungo che potrebbe essere utilizzato anche da mediano. Italiano sulla trequarti ha i suoi due uomini di fiducia, Bonaventura come titolare e Barak come vice. Per la sua duttilità e per quanto ho visto negli scampoli di gara in cui è stato impiegato, mi aspetto che Infantino possa essere anche provato nella coppia davanti alla difesa".

E su Yerry Mina: "L'ho visto tante volte con l'Everton; è un giocatore che se sta bene ha tanto da dare alla Fiorentina. Ha fisico ed esperienza ed è molto meno statico di come viene dipinto, anche se non è il giocatore più veloce che si potesse trovare. A parametro zero è una buona idea per fare l'alternativa dietro ed io me lo aspetto in campo anche se in corso d'opera".

