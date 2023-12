LAZZARI A FV, Manca un bomber, ma Nzola può esserlo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

“Da quando è arrivato a Firenze sta proponendo un ottimo calcio. Trasmette le sue idee ai giocatori e si vede in campo. Sta attraversando un momento favorevole e questi risultati positivi creano un ambiente sereno dove lavorare e continuare a far meglio”. Parole di Andrea Lazzari, ex calciatore viola, ai taccuini online di FirenzeViola.it su Vincenzo Italiano, ma anche su tutta l'attualità del mondo Fiorentina, quinta in classifica a Natale.

Nico Gonzalez starà fuori per un po’. Lei come si muoverebbe sul mercato a gennaio?

“Sicuramente i dirigenti viola sono all’altezza per capire cosa manca o cosa cercare per migliorare la squadra. Io credo che più che un esterno, anche se è difficile da trovare perché le punte vivono di annate e magari un anno fanno 20 gol e quello successivo ne fanno 5, però ciò che manca adesso ai viola è un bomber di razza che la butti dentro”.

E questo bomber può diventarlo uno tra Beltran e Nzola?

“Sì, può svoltare in un attimo la stagione di un attaccante. Magari uno dei due prende un po’ di fiducia con qualche gol (come Beltran adesso) e poi non si ferma più fino a fine campionato”.

Tra i due ce n’è uno che l’ha convinta maggiormente?

“Credo che Nzola sia un ottimo giocatore, tra i due mi ha fatto una buona impressione sia a livello fisico che tecnico. Spero che possa diventare lui il bomber che sta cercando la Fiorentina”.

La Fiorentina a Natale è in lotta Champions. È alla portata fino alla fine?

“Visto che le squadre che hanno sempre fatto la Champions stanno tentennando, non è un obiettivo così lontano. Ovviamente bisognerebbe andare per step: iniziamo ad arrivare ad un obiettivo, e se c’è tempo proviamo a raggiungere quello successivo. Quindi ora come ora penserei all’Europa League, se poi la Champions rimane alla portata, è giusto provarci”.