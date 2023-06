KRAUSZ A RFV, Ikoné? Problema di fiducia, Nico e Quarta..

FirenzeViola.it

Barend Krausz a Radio Firenze Viola

L'intermediario di mercato, in particolare dall'Argentina, Barend Krausz, è intervenuto durante "Viola amore mio" su Radio Firenzeviola, per parlare dei singoli viola, a partire da Ikoné: "Giocatore che era destinato a una carriera importantissima, qui non ha fatto benissimo ma un altro anno gli si potrebbe concederglielo, come ad altri grandi campioni stranieri passati da Firenze. Se il ragazzo ha espresso la volontà di rimanere io lo terrei. Sembra che sia un problema di fiducia e psicologico. Mi ricorda il caso Lassissi che era fortissimo ma aveva problemi. D'altronde Ikoné è un patrimonio della Fiorentina e lo recuperei, visto anche l'entusiasmo e la nascita del centro più bello d'Europa che può essere un buon viatico per migliorare le prestazioni dei giocatori che secondo me hanno dato meno del dovuto.

Giudizio su Gonzalez? Ha dato meno di quanto può ma per problemi fisici penso perché so che lui sta bene a Firenze. Se rimarrà? Penso di sì e non credo che la società lo ceda per una cifra normale e non credo che arriverà una cifra che faccia vacillare il club. Gli argentini d'altronde si trovano bene a Firenze, è una città che seduce.".

Sottil da sacrificare per altri? Qualcuno dovrà partire e Sottil può essere pedina di scambio interessante, anche se magari va via ed esplode. La legge del mercato è questa e può succedere che uno compra o venda male. Le qualità le ha e se trovasse più concretezza sarebbe un giocatore interessante e il suo giudizio è sospeso dagli infortuni che lo hanno condizionato.

Cosa farebbe con Kouame? Si potrebbe sacrificare con un'offerta congrua, tanto i ruoli che ricopre sono coperti, non è intoccabile.

Martinez Quarta l'ha delusa? Anche lui mi ha sorpreso in negativo, nella parte finale ha avuto momenti di amnesia, al River era costante. Non so se qualcosa lo ha turbato, non era il Martinez Quarta grintoso visto nella prima parte. Ma credo che di difensori in giro più bravi non credo se ne trovino tanti, soprattutto se parte Igor visto che poi resterebbe solo Ranieri di mancino.

Perché tutti mancini? E' ero, non lo so come mai, troppi mancini non va bene. Li ha superiori a qualsiasi altra squadra, in ogni reparto, e pensare che non ce n'erano tanti in giro.