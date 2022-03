VIAREGGIO CUP, Sassuolo e Alex T. sono in finale

INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV FARI PUNTATI IN B: NEL MIRINO ANCHE DE LUCA Anche se il campionato entra solo ora nel rush finale, in attesa dei verdetti della classifica la Fiorentina si sta muovendo già sul mercato con tanti nomi appuntati sul taccuino dei dirigenti. Molti stranieri grazie alla nuova rete di scouting creata, ma, in... Anche se il campionato entra solo ora nel rush finale, in attesa dei verdetti della classifica la Fiorentina si sta muovendo già sul mercato con tanti nomi appuntati sul taccuino dei dirigenti. Molti stranieri grazie alla nuova rete di scouting creata, ma, in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi