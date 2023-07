RUEDA, Cuadrado saprà farsi apprezzare anche a Milano

FirenzeViola.it

L'arrivo di Juan Cuadrado all'Inter ha generato non poche polemiche, soprattutto visti i trascorsi dell'esterno colombiano. Nel corso di un'intervista rilasciata alla redazione de L'Interista, l'ex CT Reinaldo Rueda si è detto convinto che l'ex di Fiorentina e Juventus saprà farsi apprezzare anche a Milano.

Guadagnerà il rispetto sul campo

"Credo che sia normale che se ne parli e faccia discutere per la rivalità fra Inter e Juventus. È un aspetto che si vede in ogni paese del mondo, figuriamoci in un Paese dove il calcio è così amato come l'Italia. Penso che il rispetto dei tifosi se lo guadagnerà sul campo. I tifosi nerazzurri ovviamente non lo accetteranno subito nel migliore dei modi, avendolo visto a lungo come rivale. Però sarà presto dimenticato questo aspetto: perché l'Inter possa crescere ancora serviranno il suo apporto, la sua corsa e magari i suoi gol. Se poi tutto questo porterà anche a vincere, allora non avrà certamente problemi a conquistare San Siro".