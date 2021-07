A. LAZZARI, Italiano ha la stessa filosofia di Montella

Andrea Lazzari, ex centrocampista viola, ha parlato di Fiorentina: "Italiano come il primo Montella? Sicuramente, come filosofia di gioco lo rispecchia anche, vedendo lo Spezia che non butta via la palla ma va in gol con gioco corale. Con Montella ci fu una bella rivoluzione dopo l'apice della Champions, potrebbe essere essere questo il momento per fare altrettanto. Sottil e Duncan di rientro? Li ho visti bene quando hanno giocato e possono rientrare nel gioco di Italiano. Sottil salta l'uomo, ha tecnica e velocità mentre Duncan ha più fisicità. Atalanta su Lirola? Per restare a Firenze bisogna capire se il giocatore ne ha volontà o vuole fare una nuova esperienza per riconfermarsi come a Marsiglia, ma per le sue caratteristiche potrebbe giocare in tutte e due le squadre. Manca un regista vero ai viola? Si può sopperire con tre che facciano volume e fisicità a centrocampo, se poi parliamo di un centrale vero e proprio credo che non ce ne sia più stato uno dai tempi di Firenze, con quella capacità di far girare i tempi. Amrabat non so + ancora espresso ai massimi livelli e Pulgar non ha fatto ancora come ci si aspettava